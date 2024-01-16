فيديو صادم.. مرشد سياحي يتحرش بسائح كوري داخل مسجد بمصر

هبة بريس - متابعة

تداول عدد من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف دول العالم، فيديو صادم يوثق لتعرض سائح كوري للتحرش في مصر.

ووثق السائح الكوري تحرش أحد الرجال به، داخل ضريح في منطقة مقابر أثرية بمصر خلال جولة سياحية.

وفي هذا الصدد، كشفت السلطات المصرية، أن الفيديو المتداول يعود إلى عام 2022.

واتهمت وزارة الداخلية المصرية، جماعة “الإخوان المسلمين” بأنها وراء انتشار الفيديو، “لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة”.

وأضافت أنه شهر أبريل عام 2022 تقدم السائح الكورى ببلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة وقدم بلاغا قبل أن يتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وهو شخص مزدوج الجنسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وصدر ضده حكم بالسجن المشدد خمس سنوات، وهو متواجد حالياً بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذاً للحكم.

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