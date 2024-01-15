وزير الفلاحة: وتيرة الجفاف ارتفعت من 6 الى 30%

هبة بريس - الرباط

كشف محمد الصديقي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وتيرة سنوات الجفاف ارتفعت من 6% خلال للفترة 1945 الى 1980، الى 30% خلال الفترة ما بعد 1980 .

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه منذ 2018 تفاقم الوضع وتم تسجيل 6 سنوات جافة متتالية مع انخفاض غير مسبوق للواردات المائية ومخزون السدود والفرشة المائية.

وسجل الوزير، تراجع متوسط الواردات المائية بالسدود من 18 مليار متر مكعب الى 14 مليار ثم اقل من 5 مليار متر مكعب خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرا الى أن معدل التساقطات المطرية خلال هذه السنة بلغ 77 ملمتر بتراجع بلغ 44% مقارنة مع نفس الفترة السنة الماضية، كما بلغ معدل الواردات 600 مليون متر مكعب بنقص 83% مقارنة مع معدل الواردات.

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