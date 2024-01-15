أشغال مشروع الطريق السيار الجديد بين الدار البيضاء و الرباط ستنطلق بعد أيام

2024-01-15 / 10:55
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن بلادنا دخلت مرحلة جديدة من المشاريع و الأوراش الكبرى خاصة من حيث الطرق السيارة التي سيتم تشييدها.

و في هذا الصدد، أوضح بركة في تصريح إعلامي بأنه سيتم تمديد شبكة الطرق السيارة بالمغرب لتصل لحدود ثلاثة آلاف كيلومتر في غضون الخمس سنوات المقبلة.

و أضاف الوزير السالف الذكر بأن دراسات الطريق السيار القاري الجديد الذي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط عبر مطار بنسليمان و الذي سيمر بمحاذاة الملعب الكبير للدار البيضاء شارفت على الانتهاء و ستنطلق أشغال التشييد في أقرب وقت.

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