طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت منطقة “اجزناية” اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر على يد شقيقه .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فالجاني أقدم على توجيه طعنات قاتلة بواسطة سكين لشقيقه على مستوى العنق تسبب في مصرعه بعين المكان .

وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر دوافع الجريمة، حيث تعكف مصالح الدرك الملكي على فك ملابساتها وظروفها، في وقت تم فيه نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بطنجة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp