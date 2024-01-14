طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

2024-01-14 / 20:53
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت منطقة “اجزناية” اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر على يد شقيقه .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فالجاني أقدم على توجيه طعنات قاتلة بواسطة سكين لشقيقه على مستوى العنق تسبب في مصرعه بعين المكان .

وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر دوافع الجريمة، حيث تعكف مصالح الدرك الملكي على فك ملابساتها وظروفها، في وقت تم فيه نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بطنجة .

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