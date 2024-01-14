عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير خطيرة بطنجة (صور)
اس.بويعقوبي – هبة بريس
لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الأحد ، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بالقرب من مجمع “دياري ” .
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” من عين المكان ، فقد لقي سائق سيارة من نوع “داسيا سانديرو” مصرعه في عين المكان فيما لفظت مرافقته أنفاسها الأخيرة بعد وصوله بلحظات الى مستشفى محمد الخامس الجهوي ، كما أصيب شخصان آخرين كانا على متن السيارة .
وحول أسباب الحادثة ، رجحت مصادرنا أن تكون السرعة المفرطة قد أفقدت السائق السيطرة على المقود قبل أن يخرج عن مسار الطريق .
وقد حضرت على وجه السرعة السلطات الأمنية التي باشرت اجراءاتها لتحديد ظروف وقوع الحادثة .
.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم..
السرعة المفرطة وعدم إحترام قانون السير والاسبقيات..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك..
يجب أن تكون هناك تنازلات في الطرق والكف عن العناد الفارغ..
السياقة سلوك وأخلاق ومسؤوليتنا جميعا..