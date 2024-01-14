عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير خطيرة بطنجة (صور)

2024-01-14 / 10:29
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم الأحد ، إثر حادثة سير خطيرة وقعت بالقرب من مجمع “دياري ” .

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” من عين المكان ، فقد لقي سائق سيارة من نوع “داسيا سانديرو” مصرعه في عين المكان فيما لفظت مرافقته أنفاسها الأخيرة بعد وصوله بلحظات الى مستشفى محمد الخامس الجهوي ، كما أصيب شخصان آخرين كانا على متن السيارة .

وحول أسباب الحادثة ، رجحت مصادرنا أن تكون السرعة المفرطة قد أفقدت السائق السيطرة على المقود قبل أن يخرج عن مسار الطريق .

وقد حضرت على وجه السرعة السلطات الأمنية التي باشرت اجراءاتها لتحديد ظروف وقوع الحادثة .
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