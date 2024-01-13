بايدن: أميركا سلمت رسالة بشكل خاص لإيران بشأن هجمات الحوثيين

2024-01-13 / 19:52
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وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت، إن بلاده سلمت رسالة بشكل خاص إلى إيران بشأن جماعة الحوثيين المتحالفة معها والتي تشن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: “سلمنا الرسالة بشكل خاص، ونحن واثقون من أننا مستعدون جيداً”.

وهددت ميليشيات الحوثيين “برد قوي وفعال” بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن الليلة الماضية، ما أدى إلى تفاقم التوتر فيما تعهدت واشنطن بحماية الملاحة من هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وجاء القصف، الذي قالت الولايات المتحدة إنه أصاب موقع رادار، بعد يوم شهد تنفيذ عشرات الضربات الأميركية والبريطانية على منشآت للحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أمس الجمعة إن الضربات الأولى استهدفت قدرة الحوثيين على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمتها الجماعة لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، مضيفا أن واشنطن لا تريد حرباً مع اليمن.

وعندما سأل الصحفيون بايدن، الذي رفعت إدارته جماعة الحوثي من قائمة وزارة الخارجية “للمنظمات الإرهابية الأجنبية” في عام 2021، عما إذا كان يشعر بأنه يمكن وصف الحركة بأنها “إرهابية” الآن، قال “أعتقد أنهم كذلك”.

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