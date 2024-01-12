وجدة .. جمعيات تنخرط في حملة التحسيس والتوعية بالإقتصاد في استهلاك الماء

2024-01-12 / 11:37
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هبة بريس - وجدة

أطلقت السلطات المحلية بوجدة حملة تحسيسية حول ضرورة الاقتصاد في الماء، وأهمية الحفاظ عليه بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بنذرة المياه، وأهمية الاستهلاك المعقلن للماء وكذا الحد من هدر هذه المادة الحيوية، إلى جانب اتباع بعض السلوكيات الجيدة عند استخدام الماء والكف عن بعض العادات السيئة، واختيار طرق الاستعمال الاقتصادية.

وتتمثل الحملة التحسيسية في وضع بعض الملصقات على ابواب دكاكين بائعي الدجاج و مآرب غسل السيارات وكذا الحمامات وتوزيع منشورات على الساكنة لتشجيع الاقتصاد في الماء.

كما سيتم الاعتماد على التحدث مع الساكنة للتحسيس بهذه الحملة، وذلك من أجل التوعية بأهمية الاقتصاد في الماء هذا المورد الثمين والنادر.

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