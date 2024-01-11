سطات وأزمة العطش: Radeec تدعو لترشيد المياه والاستعداد للانقطاعات

محمد منفلوطي _ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أنه ونظرا للنقص المهم الذي يشهد اقليم سطات على مستوى الموارد المائية، فقد قرر المزود الرئيسي للوكالة (المكتب الوطني للماء والكهرباء -قطاع الماء الصالح للشرب-) ابتداءا من اليوم الخميس خفض مستوى الصبيب بنسبة تصل إلى % 20.

وفي هذا السياق، أكدت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية، على أنها ستقوم بدورها بخفض الصبيب الموجه لساكنة مدينة سطات ابتداءا من ذات التاريخ، مما سيشكل ضعفا مستمرا في الصبيب قد يصل في بعض الأحيان حد الانقطاع وخاصة بالنسبة للساكنة المتواجدة في المناطق العليا من الجهة الشرقية والغربية للمدينة.

ودعت الوكالة عموم المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية و ترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية.

هذا وكان عامل الاقليم قد حذر خلال أشغال المجلس الاداري للوكالة المستقلة للماء والكهرباء السابق، من تداعيات شبح العطش الذي بات يهدد المدينة والمناطق المحيطة بها، داعيا إلى تبني مقاربة استباقية قبل فوات الأوان.

ودعا ابراهيم أبوزيد، خلال هذا الاجتماع، إلى الاستفادة من المياه العادمة، والعمل على معالجة الاشكالات المرتبطة بالتسربات المائية داخل القنوات الأرضية، بدل محاولة انشاء خزانات ” آش غادي نخزنو فيهم البرد، فينا هو الما”.

وحذر عامل الاقليم من اشكالية تزود المناطق بالماء خلال الأيام المقبلة حيث قال: ” بداية من الشهر الجاري أو الشهر المقبل سيتم قطع مياه الشرب على المواطنين وتزويد الأحياء بالمياه في أوقات محددة”، وذلك للحفاظ على الكمية المخصصة للإقليم في ظل موجة الجفاف التي يعرفها المغرب.

وأضاف أبو زيد بالقول: “خاص ناس يعرفو من شهر جاي غادي نبداو نقطعو الماء راه مبقى منخبي صافي، محذرا من ضياع مايقارب 25 في المائة من المياه، التي تقدر ب4 ملايين متر مكعب الموجهة للإقليم لوكالة توزيع الماء الصالح للشرب، وهي المياه التي تضيع تحت الأرض أو في مكان آخر لا نعلمه وهو رقم مخيف، يضيف المتحدث.

وقال عامل إقليم سطات :” إنه سيتم وقف سقي جميع المساحات الخضراء ووقف عملية تنظيف الشوارع بالمياه، وملأ المسابح وغيرها، داعيا الوكالة إلى البحث عن إجراءات تحد من ضياع المياه التي تذهب للمياه العادمة بدل التفكير في تشييد خزانات المياه وقنوات الرباط المائية التي لن تفيد بشيء في المرحلة الحالية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp