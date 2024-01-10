مسؤول بريطاني: نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المغرب

2024-01-10 / 18:28
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هبة بريس _ الرباط

أكد مبعوث الحكومة البريطانية لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2024، ألستير ماكفيل، اليوم الأربعاء 10 يناير بالرباط، أن المملكة المتحدة تتطلع إلى “بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المملكة المغربية”

وقال ماكفيل، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تحضيرا لقمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية المزمع عقدها يومي 23 و24 أبريل المقبل بلندن، “نتطلع إلى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة، تقوم على الاحترام، مع المغرب وبلدان أخرى”.

وأكد المسؤول البريطاني “نتطلع إلى أن تكون هذه القمة ناجحة للغاية بالنسبة لنا وللمغرب”. وتجمع قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2024 قادة سياسيين واقتصاديين من المملكة المتحدة والدول الإفريقية، وكذا ممثلين لمنظمات دولية وإقليمية، انطلاقا من نتائج قمة 2020 والندوات الافتراضية المنعقدة سنتي 2021 و2022

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‫5 تعليقات

  5. تحية للدبلوماسي المغربي العظيم السيد ناصر بوريطا الرجل الوطني الذي يعمل ليلا ونهارا..

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