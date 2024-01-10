وزارة الاقتصاد و المالية تحدد أسعار هوامش الربح القصوى لبيع السكر

2024-01-10 / 17:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر في قانون المالية لسنة 2024 رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تبلغ 7 بالمائة، المطبقة على عدد من أنواع السكر، إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح يناير الجاري.

و حدد قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية أسعار هوامش الربح القصوى لبيع السكر في جميع مراحل التسويق، والذي ستعرف أسعاره ارتفاعا بناءا على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في قانون المالية للسنة الجارية.

و تم تحديد الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة للباعة بالجملة في 2,36 بالمائة لـ”قوالب وقطع السكر”، و2,35 في المائة بالنسبة لـ”السكر المحبب”.

وبالنسبة للباعة بالتقسيط فقد حدد القرار ذاته الهوامش القصوى لبيع السكر في 3,77 في المائة بالنسبة لـ”قوالب السكر”، و3,57 في المائة بالنسبة لـ”السكر المحبب”.

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