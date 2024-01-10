تيزنيت: اعتقال خمسيني إبتز عون سلطة بنشر صوره على الانترنيت

ع اللطيف بركة - هبة بريس

وضعت النيابة العامة بإبتدائية تيزنيت ، شخص في الخمسينيات من عمره، رهن تدبير الحراسة النظرية، مساء امس الثلاثاء ، متهم بالابتزاز .

وكانت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأمنية الثانية بمدينة تيزنيت، قد نصبت كمين ، من اجل توقيف الخمسيني ، بناءا على شكاية تقدم بها عون سلطة يعمل بسيدي افني ، يتهم الموقوف بإبتزازه بمبلغ مالي قصد عدم نشر صور مخلة بالحياء تخصه على مواقع التواصل الاجتماعي .

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