بايتاس: الحكومة الحالية من أكبر الحكومات التي فتحت حوارات اجتماعية

هبة بريس - الرباط

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة الحالية من أكبر الحكومة التي فتحت حوارات اجتماعية مع مختلف القطاعات بالرغم من الاكراهات والصعوبات والاشكالات.

وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الحكومة تؤمن بأن اصلاح المجتمع سواء كانت يرتبط بقطاعات اجتماعية أو اقتصادية يتطلب الحوار.

وأضاف ذات المتحدث، أن الحوار مع مهنيي الصحة انطلق وسيعطي نتائجه في القريب والتي سيتم الإعلان عنها.

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