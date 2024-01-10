جيرارد بيكيه يعلن عودته إلى الملاعب عبر بوابة التدريب

أعلن جيرارد بيكيه، أسطورة برشلونة، عودته لمجال كرة القدم من جديد، بعد اعتزاله العام الماضي.

واتخذ بيكيه قرارا باعتزال كرة القدم، في منتصف الموسم الماضي، ولم يكمل مع برشلونة موسم استعادة لقب “الليغا”.

وقال بيكيه، عبر حسابه على منصة “إكس”: “إنه عام جديد، وبعد التفكير بعناية، قررت أن أعود إلى كرة القدم التي أفتقدها كثيرا”.

وأضاف: “لن أعود كلاعب بل كمدرب، وسأشارككم المزيد من التفاصيل نهاية الأسبوع”.

وترعرع بيكيه في أكاديمية النادي الكتالوني “لا ماسيا” قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في الفئات السنية، وعاد إلى برشلونة صيف 2008 في إطار ما وصف بالثورة التي قام بها المدرب الجديد حينها بيب غوارديولا.

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