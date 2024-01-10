18 قت.يلا و2599 جريح.. حصيلة حرب الطرق خلال أسبوع

2024-01-10 / 12:52
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هبة بريس

لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2599 بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1908 حادث سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و33 مخالفة، وإنجاز 7654 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و379 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين و676 ألفا و325 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4209 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7654 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 285 مركبات

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