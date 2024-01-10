مشروع ضخم لتحويل مخلفات “أزورا” إلى أسمدة بأكادير و الداخلة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت مجموعة “أزورا” الرائدة عالميا في إنتاج الفواكه والخضر والأحياء المائية، وشركة “سويز” الرائدة في حلول التدوير، عن توقيع عقد لاستغلال منصتين لتثمين النفايات العضوية، الناتجة عن أنشطة “أزورا” في مناطق أكادير والداخلة.

ووقعت “سويز” ومجموعة “أزورا” عقدين يمتد كل واحد منهما إلى ست سنوات، لوضع منصتين لتحويل النفايات العضوية إلى سماد بسعة إجمالية تبلغ 161 ألف طن سنويا من النفايات العضوية.

و ستنتج هذه المنصات سنويا أكثر من 42 ألف طن من السماد، و 43 ألف طن من الوقود الصلب لاسترجاع الطاقة (CSR) نصف مصنع.

و سيتم تسويق السماد عالي الجودة الذي يتم إنتاجه من قبل جهة محلية لفلاحي المنطقة، مما سيحدث قيمة مضافة للمنطقة.

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