أيت الطالب..”الاطباء النفسيين” لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن عدد الأطباء النفسيين، لا يتجاوز عددهم 2644 طبيبا.

وزيرالصخة الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أكد أن هذا الرقم موزع ما بين 416 طبيبا فيهم 171 بالقطاع العام، و 247 في القطاع الخاص، و 47 من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي الخاص بالأطفال، و 1460 من الممرضين المتخصصين في الصحة العقلية.

وأشار أن هناك 719 من المساعدين الاجتماعيين في مجال الصحة النفسية في القطاع العام.

وأكد آيت طالب أن هذا النقص مرتبط أساسا بالخصاص في الموارد البشرية، وفي اعتبار هذا الاختصاص غير جذاب في المغرب، و حيث لا يستقطب الطلبة لمزاولة الطب النفسي

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