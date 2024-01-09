وزير الصحة: “المغاربة ولاو كيجيو من كندا يتعالجو فبلادهوم ويرجعو”

هبة بريس - الرباط

دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، على تواريخ المواعيد الطبية بالمستشفيات العمومية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المواعيد الطبية بالمغرب أقرب من مثيلتها في كندا ودول أخرى.

وأضاف الوزير قائلا :”المغاربة المقيمين في كندا ولاو كيدخلو للمغرب يتعالجو ويرجعو لأنهم عندهوم موعد بعيد في كندا.”

وتابع الوزير أن منصة موعدي سجلت مليون و914 الف موعد طبي في 2022، مشيرا الى أن وزارته تعترف بتأخر المواعيد في بعض التخصصات، لكن الحالات المستعجلة مثل مرضى الفشل الكلوي فلا تأخر في مواعيدهم الطبية.

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