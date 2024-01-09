بعد أن أحرج تسلل شاب الى طائرة الجزائر..تبون يقيل مدير الأمن الوطني

2024-01-09 / 18:06
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هبة بريس – الرباط

أعفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، المدير العام للأمن الوطني الجزائري فريد زين الدين بن شيخ، وذلك على خلفية الاحراج الكبير الذي تسبب فيه تسلل شاب بين عجلات طائرة في محاولة للهجرة غير الشرعية .

وقالت مصادر جزائرية إن القرار جاء على خلفية اتهام ضباط وأفراد من الأمن الجزائري بالسماح لشاب جزائري بالتسلل إلى عجلات طائرة في محاولة للهجرة من البلاد حيث اعلن تعيين علي بداوي مديرا جديدا للأمن الوطني بدلا من بن شيخ الذي أقاله الرئيس.

وقد تم العثور على الشاب مختبئا في غرفة عجلات بطائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار أورلي في فرنسا في 28 ديسمبر الماضي رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفترض تطبيقها في المطارات، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يكشف هشاشة النظام الأمني الجزائري فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك بانتقاد سياسة التجويع والتهميش التي تطال الشعب الجزائري وتدفعه الى المغامرة بحياته بعيدا عن بلاد البترول والغاز .

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‫2 تعليقات

  1. ليس هذا هو سبب الاقالة بل كميات كبيرة من الكوكايين التي يتاجر فيها شفيق نجل الكابران حنقريشة التي انفضحت وتورط فيها مدير الامن الكرغولي
    وما ( حراك ) الطائرة الا ذر الرماد في الاعين

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