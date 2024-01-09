جمعية مستوردي السيارات: “سكان الدار البيضاء الأكثر شراءا للسيارات الجديدة في 2023”

2024-01-09 / 15:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

نشرت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب تقريرا يتضمن عددا من المعطيات بخصوص أرقام المبيعات و المدن الأكثر اقتناءا للسيارات الجديدة و كذا العلامات الأكثر مبيعا.

و بلغ عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها خلال سنة 2023 ما مجموعه 161 ألفا و 504 سيارة مقابل 161 ألف و410 سيارات في سنة 2022.

و أوضحت الجمعية السالفة الذكر بأن مدينة الدار البيضاء احتلت المركز الأول في مبيعات السيارات الخاصة في سنة 2023 بنسبة 40,7 في المئة من حصة السوق، بانخفاض طفيف بنسبة 2 في المئة مقارنة بسنة 2022.

و جاء في المركز الثاني مدينة الرباط التي سجلت نموا طفيفا قدره 1,1 في المئة إلى 10,7 في المئة من حصة السوق، وأكادير (7,9 في المئة) التي عززت مركزها الثالث متقدمة على مراكش (7 في المئة).

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