شباط لـ”بنموسى”: “الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب”

2024-01-08 / 16:03
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هبة بريس - الرباط

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين.

وخاطبت البرلمانية شباط الوزير بنموسى بالقول “قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق، واعدتو بتوقيف الاقتطاعات من الاجور صدقتو موقفيهوم، ماشي العبث هذا، أليس فيكم رجل حكيم!”

وتابعت شباط متسائلة: “علاش هاد الحرب على رجال ونساء التعليم?، راه الأستاذ هو اللي قراك ووصلك لهاد المنصب، واش لهاد الدرجة املاءات البنك الدولي أهم من وليدات الشعب اللي ضايعين”، قبل أن تطالب بالجلوس الى طاولة الحوار مع التنسيقيات التي لها الشرعية والكلمة في الشارع. تؤكد البرلمانية

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‫11 تعليقات

  2. إذا تكلم السفيه فالسكوت أحسن.
    حتى هاذي نتصنطو ليها. كاتمارس السياسة بحال الأب ديالها

    1
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  3. شباط بتايده لاضراب معلمات واساتده وتنسيقيات من اجل اصواطهم في انتخبات مقبله وكل من يصفق لهد الاضراب او لترسيم لغه او مساوت ارث او مدونات المراه فلهم.هدف واحد الاسترزاق فاحش او لجلب اصواط نتخابيه ام الحق الدي يجب ان يقال ان من تغنت واقصى طلبه وتلاميد نن دراسه 3اشهر و10ايام و6ساعات يستحق توقيف وطرد نهاىي من وظيفه ومن عمل في الخصوصي

    1
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  5. ريم انسانة خلوقة وانسانية طيية فوق المستوي. حصل لي الشرف ان درستها في السنة اولي باكلوريا علوم بفاس في اطار موسسة خاصة ولم ار منها الا الخير والسلوك الحسن. الله يحفظها لشبابها

    1
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  7. Du populisme pur et simple ! C’est vrai que la constitution garantie le droit de greve mais pas une greve qui s’etalle sur 3 mois en privant ded eleves a qui eux aussi la meme constitution garantie un droit !

    1
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  8. إذا كنا نعمل بالبيداغوجيا و روح التواصل والانصات ، لا نستعمل عامل العقاب و الوعد والوعيد و الشدة ضد نساء و رجال التعليم الذين تعرضوا لعدة أشكال من الإهانة و المعاملة التعسفية من اقتطاعات و توقيفات … بل يجب تلبية مطالبهم كلها.

    1
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  9. 1.الاستاذ يتقاضى أجرا عن عمله إذن على فضل عليه. 2. منصب الوزير ليس في متناول اي احد ولا فضل لاستاذ. النائبة المحترمة تدعو كل الموظفين ان يضربوا عن العمل و يجلسون في منازلهم و على الدولة ان تمنحهم راتبهم، لان الإضراب حق دستوري؟ اي منطق هذا؟

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  10. تمشي تقولها لباها ولا عمها.اوزيدون دوك الاساتذة علاش كتهضر شي مات شي عندو التقاعد ديالو و الله اجازيهوم بالخير اما هاذو راهوم مجرد كراكيز و رمز للتخلف و الاسترزاق لا غير.

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