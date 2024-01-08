السنتيسي لـ”بنموسى”: “إضافة أسبوع لن يعوض ضياع ثلث السنة الدراسية”

2024-01-08 / 15:38
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لبنى ابروك - هبة بريس

اعتبر رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أن إضافة أسبوع لن يعوض ضياع ثلث السنة الدراسية بسبب الإضرابات.

وقال السنتيسي مخاطبا بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين “لدينا ثقة في شخصكم، نتوما معروفين بالنزاهة والجدية، لكن هاد المشكل كاعما تحل وحنا كيهمنا تعلم أطفالنا بعيدا عن جميع الاعتبارات”

وتابع البرلماني الحركي متسائلا “هل تظنون أن إضافة أسبوع سيعوض ضياع ثلث السنة الدراسية?، مسترسلا بالقول “اللي كيجيبو ليكوم هاد الاقتراحات راه عارفين بلي كاين خصاص ناتج عن كوفيد وعن غياب التعليم الأولي في المدرسة العمومية وعن رفض الأساتذة العمل منذ مدة.”

وختم البرلماني تدخله بالسؤال “هل يوجد حل حقيقي للأزمة? أما التعلمات يلزمنا سنين طويلة لتعويض ما فات وضاع.

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