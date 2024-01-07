انطوني بلينكن

لبحث الحرب في غزة.. بلينكن يستكمل في الأردن جولته الإقليمية

2024-01-07 / 11:16
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هبة بريس _ _ وكالات

يواصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، في الأردن جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

واستقبل العاهل الأردني، عبد الله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، من التداعيات الكارثية لاستمرار القصف على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع .

وجدد العاهل الأردني، التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

وأعاد الملك التأكيد على أن المنطقة “لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

وأكد رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، لافتا إلى ضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى بيوتهم.

وشدد العاهل الأردني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، حسب تعبيره.

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‫4 تعليقات

  1. للاسف الشديد رغم ما صرح به هذا المجرم ونسفه لمحاولات المجتمع الدولي لوقف المجازر بحق اخواننا وافراغ القرارت و و و لازلتم تصافحون ايادي ملطخة بدماءالشهداء وااااااااااااااسفاااااااااااه

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