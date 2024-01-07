باب سبتة .. ضبط 30 كلغ من مخدر الشيرا داخل سيارة مسجلة بفرنسا

2024-01-07 / 09:14
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هبة بريس _ الرباط

تم خلال عملية مراقبة مشتركة بين عناصر الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة ضبط 30 كلغ من مخدر الشيرا داخل سيارة مسجلة بفرنسا.

وذكر مصدر جمركي أن عناصر الشرطة والجمارك بمعبر باب سبتة قامت السبت بإخضاع سيارة خفيفة لتفتيش دقيق، و تمكنت من ضبط وحجز كمية قدرها 30 كلغ من مخدر الشيرا على شكل أقراص مدسوسة بمخابئ مختلفة داخل سيارة مسجلة بفرنسا ويقودها مواطن مغربي.

وأضاف المصدر نفسه بأن سائق السيارة أحيل على عناصر الشرطة القضائية لتعميق البحث في النازلة ، بينما حجزت مصالح الجمارك كمية المخدرات والسيارة لفائدة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة

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