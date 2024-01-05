الناظور .. إنهيار أرضي يعرقل حركة السير والجولان

2024-01-05 / 15:18
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هبة بريس - وجدة

شهدت مدينة الناظور صباح اليوم الجمعة 05 يناير الجاري، انهيارا أرضيا، أمام الباب الرئيسي الخارجي للقيادة الإقليمية للدرك الملكي، نجم عنه حفرة ذات عمق كبير استدعى تدخلا فوريا من قبل فرق الطوارئ، بما في ذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وغيره من الجهات المعنية.

الانهيار تسبب في تعطيل حركة السير، ويعزى الأسباب الرئيسية وراء الحادث إلى تسرب مائي داخلي تفاقم مع تساقط الأمطار، الحادث لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

وتدخلت فرق الإغاثة في المكان لإجراء الإصلاحات اللازمة واستعادة الحركة المرورية إلى حالتها الطبيعية.

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