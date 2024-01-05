تقرير.. المغاربة أنفقوا أكثر من 22 مليار درهم على سفرياتهم للخارج

2024-01-05 / 16:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تغيرت عادات فئة كبيرة من المغاربة الذين أضحوا يفضلون السفر في عطلهم خارج المغرب من أجل اكتشاف وجهات و بلدان و ثقافات أخرى.

و في هذا الصدد، تضاعف إنفاق المغاربة في سفرياتهم للخارج وفق أرقام قدمها مكتب الصرف بخصوص إنفاق المغاربة.

و تجاوزت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج في عام 2023، ما مجموعه 22 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 26,6% مقارنة بالعام السابق.

وأفاد التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذه النفقات بلغت 22,15 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 17,49 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

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