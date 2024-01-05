بعد 11 عاما في السجن بتهمة قت.ل حبيبته.. الحرية للعداء أوسكار بيستوريوس

هبة بريس - وكالات

أطلق سراح بطل الألعاب البارالمبية السابق العداء مبتور الساقين الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس، بعد نحو 11 عاما من السجن إثر إدانته بقتل صديقته ريفا ستينكامب.

وبعد أن قضى أكثر من نصف مدة عقوبته، نقل بيستوريوس (37 عاما) بهدوء من سجن أتيريدجفيل على مشارف العاصمة بريتوريا، متجنبا حشود وسائل الإعلام المتجمعة خارجا.

وقالت إدارة الخدمات الإصلاحية في بيان اليوم الجمعة، إن بيستوريوس “قُبِل في نظام الإصلاحيات المجتمعية وهو الآن في المنزل”.

وجاء الإفراج عنه بعد مداولات بين إدارة السجن ولجنة مكونة من أعضاء في إدارة السجون ومدنيين مسؤولة عن تحديد ما إذا كان الشخص المدان بجريمة القتل “مناسبا أم لا لإعادة الإدماج الاجتماعي”.

ولن يسمح لبيستوريوس المعروف عالميا باسم “بلايد رانر” بسبب أطرافه الاصطناعية المصنوعة من ألياف الكربون، بالتحدث إلى وسائل الإعلام كشرط للإفراج المشروط عنه.

وقتل بيستوريوس بالرصاص صديقته عارضة الأزياء ستينكامب في الساعات الأولى من يوم عيد الحب عام 2013، عندما أطلق النار عليها 4 مرات عبر باب الحمام، في منزله المجهز بوسائل أمن متطورة في مدينة بريتوريا.

وجاءت الجريمة بعد عام من دخول بيستوريوس التاريخ، بعدما أصبح أول عداء مبتور الساقين يشارك في الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

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