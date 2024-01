دعما لفلسطين.. نشطاء يلقون بالطلاء الأحمر على سيارة بلينكن

هبة بريس _ وكالات

ألقى نشطاء داعمون لفلسطين، الخميس، بطلاء أحمر على السيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء مغادرته منزله في ولاية فرجينيا.

وجاءت خطوة النشطاء احتجاجا على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وقتل الأخيرة للمدنيين في قطاع غزة.

كما ترك المحتجون مومياء يداها ملطختان بالدماء تشبه بلينكن، أمام مقر إقامته في منطقة ماكلين بفرجينيا.

ولحظة خروج بلينكن من المنزل، ردد المتظاهرون عبارة “عليك أن تخجل” وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلام فلسطين.

وحاول المتظاهرون لفت الانتباه بضرب القدور بأيديهم وهتفوا بعبارات: “أوقفوا الموت في غزة”، و”مجرم حرب”

Demonstrators gather in front of Secretary of State Antony Blinken’s house in Virginia, protesting against the US policy on Gaza

They spill fake blood on the streets and over Blinken's car as he leaves his house in McLean for work

