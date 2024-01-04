مراكش.. الأمن يوقف مختلا عقليا اقتحم مطعما وسرق سكينا

2024-01-04 / 17:54
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تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، اليوم الخميس 04 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، زوال اليوم الخميس، على الولوج لأحد المطاعم بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، حيث قام بالاستيلاء على سلاح أبيض من الحجم الصغير من داخل مطبخ المطعم، وذك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه وحجز هذا السلاح الأبيض دون أن يتم استعماله في أي اعتداء جسدي.

وتم وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية بمدينة مراكش، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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