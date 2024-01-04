رحيل الفنان باعزيزي.. وزارة الثقافة تنعي رائدا من رواد الفن والمسرح بالمملكة

هبة بريس

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الفنان بوجمعة اوجود المعروف ب “باعزيزي” الذي وافته المنية أمس الأربعاء في إحدى مصحات الدار البيضاء عن سنة يناهز 83 سنة بعد معانات طويلة مع المرض.

وذكرت الوزارة أن الراحل اوجود يعتبر أحد من رواد الفن والمسرح بالمغرب بحيث اشتهر منذ الستينيات من القرن الماضي بفضل عروضه المسرحية والأعمال التلفزيونية.

وأشارت الوزراة إلى أن الراحل التحق عن سن مبكرة بعمالقة المسرح، البشير لعلج وبوشعيب البيضاوي وعبد الرحمان الصويري، رحمهم الله، لتبدأ مسيرته الفنية بالمسرح.

وأضافت أن نجم الراحل لمع في فترة الستينات في مجموعة من الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزيونية، التي جسد في غالبيتها دور الخادم الذي كان وراء تلقيبه ب”با عزيزي”.

وعانى الراحل بوجمعة اوجود خلال السنوات الأخيرة من وعكات متتالية أدت إلى تدهور حالته الصحية، سيما مع تقدمه في السن.

وعبرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهذه المناسبة، عن أصدق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللأسرة الثقافية والفنية، راجية من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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