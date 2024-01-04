رحيل الفنان باعزيزي.. وزارة الثقافة تنعي رائدا من رواد الفن والمسرح بالمملكة
نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل الفنان بوجمعة اوجود المعروف ب “باعزيزي” الذي وافته المنية أمس الأربعاء في إحدى مصحات الدار البيضاء عن سنة يناهز 83 سنة بعد معانات طويلة مع المرض.
وذكرت الوزارة أن الراحل اوجود يعتبر أحد من رواد الفن والمسرح بالمغرب بحيث اشتهر منذ الستينيات من القرن الماضي بفضل عروضه المسرحية والأعمال التلفزيونية.
وأشارت الوزراة إلى أن الراحل التحق عن سن مبكرة بعمالقة المسرح، البشير لعلج وبوشعيب البيضاوي وعبد الرحمان الصويري، رحمهم الله، لتبدأ مسيرته الفنية بالمسرح.
وأضافت أن نجم الراحل لمع في فترة الستينات في مجموعة من الأعمال المسرحية والإذاعية والتلفزيونية، التي جسد في غالبيتها دور الخادم الذي كان وراء تلقيبه ب”با عزيزي”.
وعانى الراحل بوجمعة اوجود خلال السنوات الأخيرة من وعكات متتالية أدت إلى تدهور حالته الصحية، سيما مع تقدمه في السن.
وعبرت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهذه المناسبة، عن أصدق تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللأسرة الثقافية والفنية، راجية من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
14 تعليقات
هاد الوزارة عندها غير مع النعي اما مواكبة الفنان ومساعدته في الحصول على التغطية الصحية ومرافقته هاد الشىء ماعندهاش معاه في دار غيبون
ااااه كان فنان كبير تبارك الله
Hadchy yeduroh fi chehal machi db
فضحكم ابنه وزارة فاشلة مهمتها اصدار البلاغات!!
الراجل ما لقاش لي يوصلوا السبيطار العسكري!!
و كما العادة اذا لم تصدر تعليمات مولوية لا قيمة لوزارة تلتهم ميزانيات الشعب فالخاوي!!
اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك مع الصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ان لله وان اليه راجعون .
نرفع احر التعازي إلى أسرة الفقيد الذي ترك أثرا كبيرا في قلوب المغارية ولكن هذا قدر الله لا هروب منه ان لله وان اليه راجعون .
كل نفس ذائقة الموت إن لله وأنا إليه راجعون .
اطيب شخص يمتاز بأطيب قلب ترك بصمة مميزة في الفن رحمه الله و غفر له ولا حولة و لا قوة إلا بالله العليّ العظيم ان لله وان اليه راجعون .
اللهم صبر أهله وذويه الصبر والسلوان وتبثه عند السؤال منكر ونكير .
لله ما أعطى وله ما آخذ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن لله وان إليه راجعون .
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي ان لله وان اليه راجعون اللهم اجعل قبره روضة منّ رياض الجنة يا رب .
اللهم نقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس انه كان فنانا رائعا رحمه الله برحمته الواسعة التي لا تحصى .
كلنا راحلون وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ،نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفيقد رحمه الله .
رحمه الله كان فنانا كبيرا خلوقا وقنوعا امتعنا بفنه الرائع الذي ترك بصمة واضحة في قلوب الجميع .