ضمنها العربية.. هذه اللغات التي ستحظى بشعبية كبيرة خلال 2024

2024-01-04 / 14:43
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هبة بريس - وكالات

أفاد عدد من الخبراء في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية بأن اللغتين الإنجليزية والصينية ستحظيان بأكبر شعبية في العالم خلال العام 2024.

وأشار الخبراء إلى أنه بالرغم من أن اللغات الإنجليزية والصينية ستكون الأكثر شعبية، إلا أن اللغات الأوروبية كالألمانية والفرنسية ستحظى بالشعبية أيضا، إلى جانب اللغة العربية.

وقالت نائبة رئيس قسم اللغات في جامعة صداقة الشعوب الروسية، إن ما يحدد اختيار الطلاب للغات الأجنبية التي يودون تعلمها يرتبط بكل جوهري بالأوضاع الجيوسياسية الجدولية الجديدة، ومسارات الشراكات الدولية الجديدة الأكثر حداثة، والتحديثات التي سيجريها ارباب العمل علة متطلبات اللغات إلى جانب الهوايات الشخصية.

وأضافت: “ستستمر اللغات الصينية والتركية والعربية في اكتساب شعبية كبيرة بين محبي اللغات، وقد يكون هناك ارتفاع في أعداد الراغبين في تعلم اللغة البرتغالية، أما بالنسبة للغة الإنجليزية فهي لم تعد لغة أجنبية بقدر هيمنتها على لغة التواصل الدولي، ولغة وسيطة لممثلي مجموعة كبيرة من الدول حول العالم”.

وأشارت إلى أن اللغتين الفرنسية والإسبانية ستظلان مطلوبتين باعتبارهما لغتين رسميتين في الأمم المتحدة، وفي مناطق مختلفة من العالم.

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