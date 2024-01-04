دراسة: استخدام الشموع المعطرة يؤثر على العينين والجهاز التنفسي

هبة بريس - وكالات

يلجأ الكثر لإضاءة الشموع المعطرة في المنازل للحفاظ على رائحتها منعشة والحصول على قسط من الراحة والاسترخاء.

لكن حرقها قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة، كما حذر أحد الخبراء، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وقد تم ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لتاماس بانديكس، أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في المجر.

وأوضح الخبير أنه إلى جانب تهوية منازلنا بشكل متكرر، فإن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي هي تقليل المواد الكيميائية التي نستخدمها.

هذا ويستخدم بعض صانعي الشموع الزيوت العطرية لتجنب سلبيات العطور الاصطناعية، ولكن لهذه مخاطر صحية أيضا.

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