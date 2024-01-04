بأكثر من 81 ألف طن.. روسيا تزود المغرب بربع حاجياته من القمح

2024-01-04 / 11:13
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تتواصل العلاقات التجارية بين الرباط و موسكو بشكل جيد في الأشهر الأخيرة من خلال حرص كلا الطرفين على الالتزام بالشراكة التجارية و الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

و في هذا الصدد، واصلت موسكو تزويد السوق المغربية بحاجياته من القمح حيث استوردت المملكة أكثر من 81,300 طن من القمح اللين من روسيا حتى شهر دجنبر الفائت.

و استورد المغرب قرابة الربع من إجمالي حاجياته للقمح حتى نهاية 2023 من السوق الروسية، وبهذا أصبحت موسكو ثالث أكبر مزود للمملكة في مجال القمح، بعد كل من فرنسا وليتوانيا.

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‫16 تعليقات

  16. الشراكة الجيدة بين المغرب وروسيا هي نتيجة للسياسة الحميدة التي تنهجها المملكة من خلال تبني موفق متوازن في النزاع الروسي الاوكراني

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