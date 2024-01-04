بأكثر من 81 ألف طن.. روسيا تزود المغرب بربع حاجياته من القمح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل العلاقات التجارية بين الرباط و موسكو بشكل جيد في الأشهر الأخيرة من خلال حرص كلا الطرفين على الالتزام بالشراكة التجارية و الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

و في هذا الصدد، واصلت موسكو تزويد السوق المغربية بحاجياته من القمح حيث استوردت المملكة أكثر من 81,300 طن من القمح اللين من روسيا حتى شهر دجنبر الفائت.

و استورد المغرب قرابة الربع من إجمالي حاجياته للقمح حتى نهاية 2023 من السوق الروسية، وبهذا أصبحت موسكو ثالث أكبر مزود للمملكة في مجال القمح، بعد كل من فرنسا وليتوانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp