بأكثر من 81 ألف طن.. روسيا تزود المغرب بربع حاجياته من القمح
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل العلاقات التجارية بين الرباط و موسكو بشكل جيد في الأشهر الأخيرة من خلال حرص كلا الطرفين على الالتزام بالشراكة التجارية و الاقتصادية الموقعة بين البلدين.
و في هذا الصدد، واصلت موسكو تزويد السوق المغربية بحاجياته من القمح حيث استوردت المملكة أكثر من 81,300 طن من القمح اللين من روسيا حتى شهر دجنبر الفائت.
و استورد المغرب قرابة الربع من إجمالي حاجياته للقمح حتى نهاية 2023 من السوق الروسية، وبهذا أصبحت موسكو ثالث أكبر مزود للمملكة في مجال القمح، بعد كل من فرنسا وليتوانيا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
16 تعليقات
ماشاءالله اللهم بارك ..
ان
هذا الإستيراد سيكفي لتسديد مخزون القمح لاشهر قليلة..
مخزون القمح في المغرب وافر ..
المغرب يعتمد على حاجيات القمح اكثر ..
على وزارة الباحة تشجيع الفلاحين على انتاج القمح ..
اوكرانيا هي المزود الرئيسي للحبوب في المغرب..
اللهم احفظ بلدنا المغرب ..
تتواصل العلاقات التجارية بين الرباط و موسكو بشكل جيد
81 ألف طن راه مزيانة
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عليهم استيراد المزيد من القمح..
يعتبر القمح من الواد الضرورية في بلدنا ويستحيل الاستغناء عنه..
نتمنى مزيدا من الحبوب لبلدنا ..
الشراكة الجيدة بين المغرب وروسيا هي نتيجة للسياسة الحميدة التي تنهجها المملكة من خلال تبني موفق متوازن في النزاع الروسي الاوكراني