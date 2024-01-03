كلميم : عمال وحدة فندقية ” مغلقة ” مشردون منذ جائحة ” كورونا “

2024-01-03 / 22:57
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

لا زال عدد من المستخدمين منذ بداية جائحة كورونا ، ينتظرون افتتاح أبواب وحدة فندقية بكلميم، مما تسبب في مأساة اجتماعية للعمال ولأسرهم بسبب العطالة .

ومهما ان هؤلاء المستخدمين قد طرقوا جميع ابواب المسؤولين بالإقليم ،لكن دون جدوى، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والتزاماتهم تجاه أسرهم .

وفي السياق ذاته، استغربت الكثير من الفعاليات الحقوقية والجمعوية التي عبرت عن مؤازرتها للمستخدمين المتضررين، من تجاهل السلطات لملف اجتماعي كبير له ارتباط وثيق بمشروع سياحي يعتبر من المشاريع الاستثمارية المهمة في بوابة الصحراء، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن الكثير من الشعارات لتشجيع الاستثمار ومواكبة المستثمرين، وتنزيل برامج الدولة الاجتماعية.

ويعتبر فندق السلام من المؤسسات الفندقية المهمة في هذه المدينة، حيث يعد جسرا يربط المغرب بدول جنوب الصحراء، وخاصة مالي وبالتحديد منطقة تمبوكتو واروان وتاودني حيث كان زوار هذه المدينة يقصدون هذا الفندق طيلة فترة تواجدهم بكلميم لقضاء معاملاتهم وأغراضهم .

فهل ان مسؤولي الفندق لم يعد لهم القدرة على الاستثمار واستئناف نشاط فندقهم، أم ان فترة كورونا كانت القشة التي قسمت ظهر المستخدمين وضياع حقوقهم؟؟.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 124 مهاجرا

الداخلة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 124 مهاجرا

2024-01-04 / 00:32
Photo of اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

اكادير : بلوكاج وارتباك في قطاع سيارات الأجرة

2024-01-03 / 21:43
Photo of توقيف منتحل صفة شرطي بمدينة الرباط

توقيف منتحل صفة شرطي بمدينة الرباط

2024-01-03 / 21:36
Photo of تعزية في وفاة شقيق الزميل أحمد مصباح بالجديدة

تعزية في وفاة شقيق الزميل أحمد مصباح بالجديدة

2024-01-03 / 18:46
Photo of الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال شهر رمضان

الصديقي يجتمع بمهنيي الصيد البحري لضمان تموين السوق خلال…

2024-01-03 / 17:52
Photo of حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية واللجنة الوزارية

حصري.. هبة بريس تكشف عن كواليس اجتماع النقابات التعليمية…

2024-01-03 / 17:38
Photo of اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان الساكنة

اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان…

2024-01-03 / 17:30
Photo of تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري يلوحون بالإضراب

تطوان على صفيح ساخن.. مئات المستخدمين بقطاع النقل الحضري…

2024-01-03 / 16:03
Photo of عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

عطب مفاجئ يربك تزويد مدينتي أكادير وانزكان بمياه الشرب

2024-01-03 / 15:08
Photo of نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه المناطق

نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية ورياح قوية الخميس والجمعة بهذه…

2024-01-03 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق