الدوري الإسباني.. ريال مدريد يحقق فوزا ثمينا أمام مايوركا

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 78.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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