مطار طانطان.. أزيد من 12 ألف مسافر عند متم نونبر

هبة بريس _ الرباط

استقبل مطار طانطان، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2023، حوالي 12 ألف و765 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 107 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (11 ألف و896 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر نونبر وحده، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار طانطان 1124 شخصا مقابل 1034 خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 109 في المائة.

وعلى المستوى الوطني، استقبلت المطارات المغربية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، 24 مليونا و737 ألفا و734 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وبنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.

واستقبلت هذه المطارات خلال شهر نونبر وحده، 2.108.938 مسافر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، وبنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2022.

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