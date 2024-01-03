مطار طانطان.. أزيد من 12 ألف مسافر عند متم نونبر

2024-01-03 / 20:15
0
هبة بريس _ الرباط

استقبل مطار طانطان، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2023، حوالي 12 ألف و765 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الحجم يمثل معدل استرجاع بنسبة 107 في المائة بالنسبة لحركة المسافرين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (11 ألف و896 مسافرا).

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في شهر نونبر وحده، بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار طانطان 1124 شخصا مقابل 1034 خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بمعدل استرجاع بنسبة 109 في المائة.

وعلى المستوى الوطني، استقبلت المطارات المغربية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، 24 مليونا و737 ألفا و734 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وبنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.

واستقبلت هذه المطارات خلال شهر نونبر وحده، 2.108.938 مسافر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، وبنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2022.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

السفر إلى الخارج .. ارتفاع إنفاق المغاربة إلى 22,15…

2024-01-03 / 18:21
Photo of مندوبية التخطيط: “انخفاض الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب”

مندوبية التخطيط: “انخفاض الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب”

2024-01-03 / 16:54
Photo of مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم

مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف…

2024-01-03 / 16:31
Photo of إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال دون ضرورة الكشف عن الهوية

إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال دون ضرورة الكشف…

2024-01-03 / 15:20
Photo of إطلاق خط جوي مباشر بين مطار طنجة الدولي والقاهرة

إطلاق خط جوي مباشر بين مطار طنجة الدولي والقاهرة

2024-01-03 / 14:47
Photo of تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب 672 درهم

تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب…

2024-01-03 / 12:01
Photo of عبد اللطيف الجواهري “أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا”

عبد اللطيف الجواهري “أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا”

2024-01-02 / 18:27
Photo of وكالة أمريكية: المغرب ضمن أفضل الوجهات خلال 2024

وكالة أمريكية: المغرب ضمن أفضل الوجهات خلال 2024

2024-01-02 / 17:28
Photo of يرتكز على 6 أولويات.. مديرية الضرائب تطلق “مخطط 2024-2028”

يرتكز على 6 أولويات.. مديرية الضرائب تطلق “مخطط 2024-2028”

2024-01-02 / 14:58
Photo of انطلاق دعم السكن يرفع الطلب و يسيل لعاب المنعشين العقاريين

انطلاق دعم السكن يرفع الطلب و يسيل لعاب المنعشين…

2024-01-02 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق