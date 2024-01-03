السفر إلى الخارج .. ارتفاع إنفاق المغاربة إلى 22,15 مليار درهم

2024-01-03 / 18:21
0
هبة بريس _ اقتصاد

قال التقرير الشهري لمكتب الصرف أن ” نفقات سفر المغاربة بلغت 22,15 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 17,49 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 26,6 في المائة.”

بيانات المكتب، تفيد أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تجاوزت المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، حيث كانت وصلت في متم عام 2019 إلى 20,9 مليار درهم.

وارتفعت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج بعدما تباطأ منذ الجائحة. فقد بلغت في متم نونبر من عام 2019 حوالي 19,26 مليار درهم، قبل أن تنخفض في الفترة نفسها إلى 9,58 مليار درهم في 2020 و10 مليار درهم في 2021، لترتفع إلى 17,49 مليار درهم في 2022.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مطار طانطان.. أزيد من 12 ألف مسافر عند متم نونبر

مطار طانطان.. أزيد من 12 ألف مسافر عند متم…

2024-01-03 / 20:15
Photo of مندوبية التخطيط: “انخفاض الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب”

مندوبية التخطيط: “انخفاض الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية بالمغرب”

2024-01-03 / 16:54
Photo of مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم

مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف…

2024-01-03 / 16:31
Photo of إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال دون ضرورة الكشف عن الهوية

إطلاق عملية تسوية الممتلكات و الأموال دون ضرورة الكشف…

2024-01-03 / 15:20
Photo of إطلاق خط جوي مباشر بين مطار طنجة الدولي والقاهرة

إطلاق خط جوي مباشر بين مطار طنجة الدولي والقاهرة

2024-01-03 / 14:47
Photo of تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب 672 درهم

تفاصيل إطلاق رحلات جوية من مراكش لجزر الكناري ب…

2024-01-03 / 12:01
Photo of عبد اللطيف الجواهري “أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا”

عبد اللطيف الجواهري “أفضل محافظ بنك مركزي بإفريقيا”

2024-01-02 / 18:27
Photo of وكالة أمريكية: المغرب ضمن أفضل الوجهات خلال 2024

وكالة أمريكية: المغرب ضمن أفضل الوجهات خلال 2024

2024-01-02 / 17:28
Photo of يرتكز على 6 أولويات.. مديرية الضرائب تطلق “مخطط 2024-2028”

يرتكز على 6 أولويات.. مديرية الضرائب تطلق “مخطط 2024-2028”

2024-01-02 / 14:58
Photo of انطلاق دعم السكن يرفع الطلب و يسيل لعاب المنعشين العقاريين

انطلاق دعم السكن يرفع الطلب و يسيل لعاب المنعشين…

2024-01-02 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق