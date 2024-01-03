اشتوكة : السلطات تحرر الملك البحري لشاطئ “تيفنيت”وسط استحسان الساكنة

2024-01-03 / 17:30
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ع. اللطيف بركة - هبة بريس

باشرت السلطات باشتوكة آيت باها عمليات واسعة لتحرير الملك العام البحري من الاحتلال العشوائي، الذي فرضهما عدد من الأشخاص بالشريط الساحلي لمنطقة تيفنيت التي تبعد عن مدينة أكادير بحوالي 30 كيلومترا.

واستهدفت الحملة عددا كبيرا من البنايات المشيدة فوق الملك العام البحري وبدون رخص مسبقة والمستغلة للسكن بدون سند قانوني.

وكانت منطقة تيفنيت التابعة ترابيا لجماعة سيدي بيبي بنفس الإقليم، والمعروفة بنشاطها في الصيد التقليدي، عبارة عن أكواخ أقامها الصيادون لاحتواء معداتهم، قبل أن تشهد تناسلا لبنايات عشوائية غير مرخصة ومقامة على الملك العام البحري، وهو ما تدخلت معه السلطات لـ”إنهاء كل مظاهر العشوائية والفوضى”.

وتهدف هذه الحملة التي أثارت استحسان سكان المنطقة، الحفاظ على جمالية الشاطئ وعلى المجال الإيكولوجي وسط المنتزه الوطني لسوس ماسة، ومن أجل فتح المجال لاستثمارات واسعة في مستوى تطلعات الساكنة.

وبهذه العملية طوى شاطئ ” تيفنيت” صفحة مظلمة من الاستغلال الجشع والترامي ، ليفتح صفحة جديدة بعد اغتصبت ارضه لسنوات .

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