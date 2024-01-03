بنكيران يعزي “حماس” في استشهاد صالح العاروري

2024-01-03 / 14:35
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هبة بريس

بعث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، برقية تعزية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية -حماس-، إسماعيل هنية، في استشهاد القائد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بعد استهدافه بطائرة مسيرة صهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت بلبنان، أمس الثلاثاء.

وجاء في برقية بنكيران: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ووعده بنصر المؤمنين، تلقينا في حزب العدالة والتنمية بالمغرب، نبأ استشهاد القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية حماس، المجاهد الشيخ صالح العاروري، على إثر عمل إرهابي جبان قامت به عصابات الكيان الصهيوني الغاشم.”

وأضاف “إنني إذ أتقدم لكم أصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء حزب العدالة والتنمية بأحر التعازي، سائلين الله تعالى أن يتقبله وإخوانه من الشهداء وينزلهم مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، فإنني أتقدم لكم في نفس الوقت بأحر التهاني على ارتقاء هذا القائد الكبير شهيدا عند الله في معركة التحرير وفي ساحات المقاومة ضد العدو الصهيوني.”

وتابع “إننا على يقين، أن مثل هذه العمليات الجبانة وبقدر ما هي دليل على اندحار العدو الصهيوني وعجزه عن مواجهة المقاومة الفلسطينية الباسلة في الميدان، فهي بحول الله وعونه لن تزيد المقاومة إلا ثباتا وإصرارا على مواصلة أهدافها، والتحاما بالشعب الفلسطيني البطل على طريق تحرير الأرض وفي سبيل نيل حقوقه الكاملة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.”

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