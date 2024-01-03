اعتراض حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية خلال 2023

هبة بريس

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأنه في إطار مراقبة الحدود والمجالات البحرية ومحاربة التهديدات العابرة للحدود ، اعترضت وحدات القوات المسلحة الملكية بتنسيق مع قوات حفظ النظام ، خلال سنة 2023، حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، ينحدر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن تكثيف مراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية مكن ، خلال العام الماضي، من تقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين لأزيد من 22 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، غالبا ما يكونون على متن قوارب تقليدية وفي وضعيات صعبة.

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