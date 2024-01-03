عروض الطيران من المغرب للكوت ديفوار.. الجماهير تترقب و “لارام” تتأهب

2024-01-03 / 13:52
6

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دأبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال كل مناسبة كروية يكون المنتخب الوطني المغربي مشاركا فيها على تقديم تسهيلات للجماهير العاشقة للأسود و الراغبة في التنقل لمساندة كتيبة العناصر الوطنية من قلب الملاعب التي تختضن اللقاءات.

المبادرة انطلقت سنة 2017 من الأراضي الإيفوارية حين حرصت جامعة لقجع على توفير عروض بأثمنة رمزية للجماهير المغربية للتنقل لأبيدجان و مساندة الأسود في مباراة فاصلة أهلتنها لمونديال روسيا 2018، فكان في مونديال الدببة نفس الأمر عبر تنظيم رحلات جماعية.

الأمر تضاعف خلال سنة 2019 إبان مشاركة الأسود في كأس إفريقيا بمصر، حيث و بتنسيق بين جامعة الكرة و شركة الخطوط الملكية المغربية تم إطلاق رحلات جماعية بأسعار تفضيلية شجعت الآلاف من المغاربة على التنقل لمصر و تشجيع الأسود من ملعب السلام.

في كان الكاميرون سنة 2021 تواصلت العادة، و مرة أخرى جامعة لقجع مشكورة قامت بنفس المبادرة و وفرت عشرات الرحلات الجوية المباشرة نحو دوالا، و حققت مطلب الجماهير المغربية التي شاهدت لقاءات الأسود من الملعب.

في مونديال قطر، لم تخرج frmf عن عادتها فوضعت برنامجا غنيا و عروض تسيل اللعاب مما جعل عشرات الآلاف من المغاربة يتنقلون من البيضاء للدوحة للمساهة في ملحمة كتيبة الركراكي التاريخية.

الآن و نحن على بعد أيام قليلة من كان الكوت ديفوار، يسود ترقب كبير في صفوف الجماهير المغربية حيث يمني الكل النفس بأن تكرر الجامعة و “لارام” عروض الوفاء بسخاء ليكون الجمهور المغربي في الموعد مع إنجاز ننتظره جميعا بشغف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “بعد توعده اليهود”..القضاء الفرنسي يقضي بالسجن في حق اللاعب الجزائري عطال

“بعد توعده اليهود”..القضاء الفرنسي يقضي بالسجن في حق اللاعب…

2024-01-03 / 16:15
Photo of وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

وكيل زياش يكشف حقيقة قربه من مغادرة غلطة سراي

2024-01-03 / 15:37
Photo of الجامعة تسلم ملعب الشويبير بجرسيف بعد تكسيته بالعشب

الجامعة تسلم ملعب الشويبير بجرسيف بعد تكسيته بالعشب

2024-01-03 / 14:10
Photo of توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

توقيف مدرب المولودية بعد اتهام حكام مباراة الوداد بالارتشاء

2024-01-03 / 12:34
Photo of ديربي البيضاء المغترب بدون جمهور.. لمن ستؤول النتيجة؟

ديربي البيضاء المغترب بدون جمهور.. لمن ستؤول النتيجة؟

2024-01-03 / 12:03
Photo of أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

أسود الأطلس يخوضون أول حصة تدريبية بحضور 15 لاعب

2024-01-03 / 11:24
Photo of أوناحي: المنتخب سيخوض الكان بكامل جاهزيته

أوناحي: المنتخب سيخوض الكان بكامل جاهزيته

2024-01-03 / 09:46
Photo of المنتخب الوطني يستهل تحضيراته للكان بأول حصة تدريبية

المنتخب الوطني يستهل تحضيراته للكان بأول حصة تدريبية

2024-01-02 / 22:46
Photo of الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد وهو تحقيق اللقب

الشيبي: سنذهب إلى ساحل العاج من أجل هدف واحد…

2024-01-02 / 22:16
Photo of رابطة الليجا تهدد تسجيل روكي مع برشلونة

رابطة الليجا تهدد تسجيل روكي مع برشلونة

2024-01-02 / 21:46

‫6 تعليقات

  1. شي عندو فلوس غا يخسرها على قبل الكورة بالمقابل ناس ملقينش تا عشا ليلة…الله المستعان

    رد

  6. الجامعة هي جامعة الكرة المغربية وليس جامعة لقجع، لقجع ماهو الا شغيل فيها ويتقاد أجره، وما انت الا شغيل عند هبة بريس وتتقاد أجرك عن عملك. وانت كصحفي يجب أن تظبط الأمور.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق