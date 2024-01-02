عاجل ..وزارة التربية الوطنية تعلن عن تمديد السنة الدراسية

2024-01-02 / 19:32
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اليوم الثلاثاء 2 يناير عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، تكييف البرامج الدراسية، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، الحرص على ضمان حق التلميذات والتلاميذ في التعليم مع تكافؤ الفرص بين الجميع، بالإضافة إلى تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة.

وحسب بلاغ الوزارة فقد تم تعديل تواريخ إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية الموحدة، فيما أكدت أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.

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