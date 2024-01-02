بـ”الفقهاء والكسكس”.. فيديو جنازة قطة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - الرباط

أشعل مقطع فيديو يوثق لـ”جنازة قطة”، مواقع التوصل الاجتماعي.

ووثقت صاحبة القطة، لجنازة حضر فيها “الطلبة” وبـ”الكسكس”، ترحما على القطة التي توفيت قبل أيام، مشيرة الى أنها لم تتمكن من نسيانها.

ولقي الفيديو المتداول تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أفاد عددهم منهم بأن الأمر يتعلق بابنة مسؤولة بمدينة سلا.

وفي هذا الصدد، علق أحد النشطاء بالقول “الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب… الحزن على القطة من حقها ولكن ماشي بهاد الطريقه”

وأضاف آخر “الله يرحمها برحمة القطوط ويمتعها بالفيران في الجنة”.

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