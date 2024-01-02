انطلاق دعم السكن يرفع الطلب و يسيل لعاب المنعشين العقاريين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق بداية من يومه الثلاثاء فعليا برنامج دعم السكن الذي خصصته الحكومة لتشجيع المغاربة على اقتناء سكن رئيسي وفق شروط و ضوابط محددة.

و في هذا الصدد، أصبح بإمكان الراغبين في الاستفادة من الدعم المباشر للسكن وضع طلباتهم ابتداء من اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، إذ أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المنصة الرقمية الخاص بذلك.

هذا الأمر أسال لعاب المنعشين العقاريين الذين كانوا في وقت سابق يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع لدرجة أن عددا منهم سبق و أَقف أشغال البناء و التشييد في مشاريعهم العقارية في انتظار معرفة تطورات الأمور َ

و تحرك المنعشون العقاريون لاقتناء الوعاء العقاري اللازم لتشييد تجمعات سكنية تستجيب لدفاتر النحملات الخاصة ببرنامج دعم السكن، حيث يتوقع أن تشهد أسعار البيع ارتفاعا ملحوظا في الأسابيع المقبلة بعد أن يكثر الطلب.

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