مكتب الصرف: “انخفاض مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية و المعادن”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر مكتب الصرف تقريرا بخصوص أهم القطاعات التي شهدت ارتفاعا و انخفاضا في أرقامها و معدلاتها و خاصة المتعلقة بقيمة المبيعات خلال سنة 2023.

و في هذا الصدد، أفاد مكتب الصرف بأن قطاع السيارات المصنعة بالمغرب و الإلكترونيات و الكهرباء من بين أهم القطاعات التي حققت مبيعاتها ارتفاعا ملحوظا خلال السنة التي ودعناها.

موازاة مع ذلك، سجلت مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية انخفاضا طفيفا، على إثر تراجع مبيعات كل من الصناعة الغذائية (ناقص 0,8 في المئة) والفلاحة والصيد (ناقص 0,7 في المئة).

وتراجعت صادرات المعادن الأخرى بنسبة 1,7 في المئة، بحيث بلغت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 67,22 مليار درهم عند متم نونبر 2023 مقابل 108,39 مليار درهم متم نونبر 2022.

وهم هذا الانخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 35,3 في المئة) والحمض الفوسفوري (ناقص 44,2 في المئة) والفوسفاط (ناقص 43,6 في المئة).

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