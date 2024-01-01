توقيف 90 مرشح للهجرة السرية يوميا بمحيط ميناء طنجة المتوسط

هبة بريس _ طنجة

أسفرت حملات تمشيطية بمحيط ميناء طنجة المتوسط خلال نهاية السنة عن توقيف 90 مرشحا للهجرة السرية يوميا في إطار الجهود الواسعة النطاق التي تقوم بها السلطات العمومية للتصدي لظاهرة الهجرة السرية الى الجنوب الاسباني.

ويتم يوميا توقيف حوالي 90 مرشح للهجرة السرية إلى الضفة الأخرى، معظمهم من القاصرين ، الذين وبعد التأكد من هوياتهم يتم اصطحابهم فيما بعد الى مدنهم الاصلية عبر حافلات مخصصة لهذا الغرض.

وحسب المعلومات المتوفرة فان هذه العمليات التمشيطية تتم على مدار السنة بحيث بلغ عدد الموقوفين خلال السنة المنصرمة 2023 الى ما مجموعه 4244 مرشح مغربيا مما يبرز حجم الظاهرة و تداعياتها الامنية و الاجتماعية المطروحة .

وتتزامن هذه الحملات المكثفة مع احتفالات أعياد نهاية السنة، التي تعرف عموما تزايدا نسبيا في محاولة الهجرة السرية ، مما يدفع بالسلطات العمومية الى وضع بروتوكولات امنية ميدانية مسبقة لمواجه الامر و التصدي الى كل هذه المحاولات.

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