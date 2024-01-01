إيطاليا .. قت.يل و 274 مصابا باحتفالات ليلة رأس السنة

هبة بريس - وكالات

تسببت مفرقعات ومقذوفات نارية خلال ليلة رأس السنة في إيطاليا، بمقتل امرأة وإصابة 274 شخصا.

وأعلنت الشرطة الإيطالية، الاثنين، أنه في أفراغولا قرب نابولي (جنوب)، توفيت امرأة تبلغ 45 عاما جراء إصابتها “بمقذوفة خلال الاحتفالات، أطلقها على الأرجح أحد أفراد عائلتها”.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين خلال ليلة رأس السنة في إيطاليا 274 شخصا، استدعت إصابة 49 شخصا منهم دخول المستشفى فيما حالة اثنين منهم خطرة. وهذه الأعداد أكبر من تلك المسجلة ليلة رأس السنة عام 2023 (180 جريحا بينهم 48 استدعت حالاتهم دخولهم المستشفى).

وقالت الشرطة “مرة جديدة، تعزى أخطر الحوادث المسجلة إلى الاستخدام غير الصائب للألعاب النارية المحظورة”. وكانت الشرطة قد صادرت خلال دجنبر عددا كبيرا من المنتجات غير المرخصة والخطرة.

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