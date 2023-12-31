الغاز يقتل 156 شخصا بالجزائر خلال 2023

هبة بريس - وكالات

لقي 156 شخصا مصرعهم في الجزائر، منذ بداية السنة الجارية، جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما تم إسعاف 3025 شخصا آخرين، وفق مصادر صحفية جزائرية.

وتعود أسباب هذه الحوادث إلى “أخطاء في تطبيق تدابير الوقاية”، وأهمها “نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، التركيب السيء، وكذا قدم الأجهزة واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات” وفق ما نقله تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية عن الحماية المدنية.

ولاحظت ذات المصالح “ارتفاعا محسوسا في عدد التسممات والاختناقات بغاز أحادي الكربون المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة وسخانات الماء والحمام”، منذ بداية الفترة الشتوية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp