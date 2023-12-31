استعدادات أمنية لمواكبة احتفالات رأس السنة الميلادية بطنجة ( صور + فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

استعرضت ولاية أمن طنجة بعد زوال اليوم الأحد 31 دجنبر ، بثكنة محموعة التدخل السريع بطريق تطوان ، مختلف الوحدات الأمنية المشاركة في تأمين احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة .



وشدد والي أمن طنجة “عبد الكبير فرح ” خلال تصريح صحفي، أن الولاية اتخذت إجراءات إضافية، هذه الليلة، حتى تمر الاحتفالات، في جو يتسم بالنظام، والأمن العام ؤ مضيفا أنه قد تم الرفع من درجة الجاهزية واليقظة لدى العناصر الأمنية من أجل توفير التدخل في الوقت المناسب .

وأاضاف والي أمن طنجة أن رجال الأمن سيعملون على تأمين جميع المرافق السياحية بما في ذلك، العلب الليلية، والفنادق، والمطاعم، وكذا الساحات العمومية التي يلجأ إليها المواطنون، مؤكدا أنه بالمقابل سيتصدون لكل ما من شأنه أن يمس بالنظام والأمن العام.

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