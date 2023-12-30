لجنة بطاقة الصحافة: التوصل ب 3559 طلب والتسليم بداية من 2 يناير

هبة بريس

عقدت لجنة بطاقة الصحافة المهنية، يوم أمس الجمعة 29 دجنبر 2023، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، اجتماعا بحضور متعهدي الإتصال السمعي البصري العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا ممثلي الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تحضر بصفة إستشارية.

و ستشرع لجنة بطاقة الصحافة المهنية في تسليم بطاقات الصحافة الجاهزة، ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وقد بلغ مجموع الطلبات التي توصلت بها لجنة بطاقة الصحافة المهنية، في الأجل المحدد من 20 نونبر إلى 20 دجنبر 2023 ما مجموعه 3114 طلبا، وبعد تمديد الأجل توصلت اللجنة إلى غاية يوم 28 دجنبر 2023 بـ 445 طلبا.

كما تخبر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر للملجلس الوطني للصحافة عموم الصحافيات والصحافيين العاملين في المؤسسات العالمية والصحافية الوطنية، أنهم سيتعرفون بدايةمن يوم الثلاثاء 02 يناير 2024 عن أسباب رفض طلباتهم.

و يمكن للمعنيين الذين أبلغتهم لجنة بطاقة الصحافة المهنية، أن ملفاتهم غير مكتملة، التواصل عبر البريد الإكتروني التالي (ma.press.cnp@reclamations(قصد حذف تسجيلهم وإعادة تحميل الوثائق المطلوبة حسب كل صنف من أصناف الصحافيين المهنيين.

وبالنسبة للملفات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة ولاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم المدلى به، فسيتوصلون بقرارات الرفض وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp