اشتوكة: قتيل وإصابة شخصين في حادثة سير

2023-12-30 / 22:43
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عً اللطيف بركة : هبة بريس

لقي شاب مصرعه على الفور ، فيما أصيب شخصين كانا برفقته بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مساء اليوم السبت 30 دجنبر الجاري، بمنطقة خميس أيت اعميرة باقليم اشتوكة آيت باها.

ووقع الحادث جراء اصطدام سيارة خفيفة بعمود كهربائي، مما عجل بوفاة السائق فيما أصيب اثنان آخران بجروح وصفت بالخطيرة مما عجل نقلهم إلى المستشفى الجهوي بأكادير.

و حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي لاشتوكة آيت باها و السلطات المحلية، حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها انتهى بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي.

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